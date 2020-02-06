«Фридом Финанс»: В центре внимания – отчетность Магнита

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:



Преобладала положительная динамика. Лидерами роста на фоне новостей о компенсации убытков от перебоя полетов в Китай стали акции Аэрофлота (+4,93%). Аутсайдерами стали акции X5 Retail (-1,72%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 62-63.



Магнит (+0,89%) отчитается за 2019 год. Консенсус-прогноз по акциям на уровне 4 тыс. рублей, что предполагает относительно небольшой потенциал роста. Ожидается, что выручка составила 1,38 трлн рублей, EBITDA 150 млрд рублей, прибыль 14-20 млрд рублей. Негативные тенденции оттока трафика ослабли, и инвесторы ожидают, что рентабельность начнет расти в 2020 году.



Рынок спекулирует на ожиданиях снижения ключевой ставки. На аукционах ОФЗ наблюдался большой спрос, в обоих случаях бумаг было продано почти на $1 млрд. Даже низколиквидные бумаги с плавающей доходностью нового выпуска не отпугнули инвесторов. На вторичном рынке котировки ОФЗ росли. На мой взгляд, это связано с уверенностью в том, что Банк России в пятницу снизит ставку на 0,25 п.п. Я полагаю, что вероятность снижения ставки менее 50%, но регулятор, безусловно, учитывает состояние рынка и настроения игроков.



Ожидаем разнонаправленную динамику. Не исключаю техническую коррекцию на фоне снижения некоторых высокотехнологичных акций в США. Ожидание в паре USD/RUB в диапазон 62,00-63,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3100-3120 п.