Комментарии

«Фридом Финанс»: В центре внимания – отчетность Магнита

6 февраля 2020

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Преобладала положительная динамика. Лидерами роста на фоне новостей о компенсации убытков от перебоя полетов в Китай стали акции Аэрофлота (+4,93%). Аутсайдерами стали акции X5 Retail (-1,72%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 62-63.

Магнит (+0,89%) отчитается за 2019 год. Консенсус-прогноз по акциям на уровне 4 тыс. рублей, что предполагает относительно небольшой потенциал роста. Ожидается, что выручка составила 1,38 трлн рублей, EBITDA 150 млрд рублей, прибыль 14-20 млрд рублей. Негативные тенденции оттока трафика ослабли, и инвесторы ожидают, что рентабельность начнет расти в 2020 году.

Рынок спекулирует на ожиданиях снижения ключевой ставки. На аукционах ОФЗ наблюдался большой спрос, в обоих случаях бумаг было продано почти на $1 млрд. Даже низколиквидные бумаги с плавающей доходностью нового выпуска не отпугнули инвесторов. На вторичном рынке котировки ОФЗ росли. На мой взгляд, это связано с уверенностью в том, что Банк России в пятницу снизит ставку на 0,25 п.п. Я полагаю, что вероятность снижения ставки менее 50%, но регулятор, безусловно, учитывает состояние рынка и настроения игроков.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Не исключаю техническую коррекцию на фоне снижения некоторых высокотехнологичных акций в США. Ожидание в паре USD/RUB в диапазон 62,00-63,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3100-3120 п.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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