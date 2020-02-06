ПСБ: Вирус уходит с рынка?

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



- Настроения на рынках в последние сессии остаются умеренно-позитивными. Главным фактором улучшения аппетита к рисковым активам стал отход на второй план ситуации с распространением коронавируса в Китае. Действенные меры по локализации распространения инфекции, рост количества выздоровевших вкупе с появлением информации, хоть пока и не подтвержденной, о том, что в Китае нашли действующее средство против вируса способствуют возвращению покупателей на рынки. При этом Китай не ограничился вливанием ликвидности на рынок, для стабилизации ситуации. Идет речь о разработке стимулирующих мер, которые позволят нивелировать негативный эффект коронавируса на китайскую экономику. Плюс к этому китайские власти пошли навстречу США в торговых вопросах, приняв решение с 14 февраля снизить тарифы на часть американских товаров общим объемом в 75 млрд долларов.



В результате на первый план вновь выходят факторы, которые привели к росту рынков в конце 2019 – начале 2020 года. Инвесторы вспомнили, что в торговых войнах, как минимум, наступило перемирие, а ведущие Центробанки продолжают стимулирующую политику. В частности, ФРС по итогам последнего заседания пообещал продолжить вливание ликвидности в систему до второго квартала.



На таком фоне логичным выглядит рост спроса на риск и возобновление восходящей динамики по широкому спектру активов. Однако инвесторам стоит помнить, что новости по распространению коронавируса и его влиянию на китайскую и мировую экономики еще могут оказать давление на рисковые активы.



И настроения на мировых рынках, сложившиеся на утро четверга, укладываются в рамки данной тенденции. Так, после роста американских площадок днем ранее, сегодня с утра фьючерсы на американские индексы демонстрируют позитивную динамику, а фьючерс на индекс S&P500 вышел на новые исторические максимумы, тем самым полностью отыграть потери, понесенные на волне продаж, вызванной распространением коронавируса. На торгах в Азии преобладают покупки, а основные площадки растут в пределах 3%. На рынке энергоносителей также наблюдается позитивная динамика, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет более 1,5%, пытаясь закрепиться в районе 56,5 доллара за баррель.



При этом в ходе дня инвесторы обратят внимание на данные по заявкам на пособие по безработице в США, а также отчеты Philip Morris и Twitter.



Учитывая внешний фон, сложившихся сегодня утром, мы ожидаем позитивного открытия торгов на российском фондовом рынке. При этом спрос будет преобладать по широкому спектру бумаг, что позволит индексу МосБиржи предпринять очередную попытку преодоления уровня 3130 пунктов, выступающего ближайшим сопротивлением. В случае закрепления выше этого значения, будет создан плацдарм для дальнейшей восходящей динамики. В рамках текущей сессии ожидаем движения индекса МосБиржи в диапазоне 3130 – 3160 пунктов.



На валютной секции Московской биржи сегодня утром ожидаем попыток дальнейшего укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Рост спроса на риск, выражающийся в частности в укреплении большинства валют EM, а также восстановлении рынка энергоносителей, окажут давление на котировки доллара и евро. В частности, мы ожидаем попыток отступления американской валюты ниже уровня 62,5 рубля, который выступает ближайшей поддержкой. Отметим, что выход доллара из диапазона 62,5 – 63,2 рубля может дать направление дальнейшему среднесрочному движению.