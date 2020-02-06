ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD – от 1,0985 ожидается восходящая коррекция

В среду, 5 февраля, торги по евро завершились снижением. На американской сессии пара снизилась до 1,0994. Доллар США укрепился по отношению к иене, швейцарскому франку и евро на новости, что Китай нашел два эффективных препарата для лечения от коронавируса. Британский телеканал Sky News также сообщил о «значительном прорыве» в разработке вакцины.

При этом Всемирная организация здравоохранения заявила, что «нет известных эффективных методов лечения против вируса» и ничего не знает о «прорывах» в лечении.

Новость вызвала ралли фондовых индексов и повысила спрос на рисковые активы кроме евро. Также давление на евро оказала американская статистика. Число новых рабочих мест в частном секторе и индекс деловой активности в сфере услуг в США превысили ожидания рынка.

Вчера выступала глава ЕЦБ Кристин Лагард. Краткосрочная неопределенность преимущественно связана с глобальными рисками – торговля, геополитика, а теперь и коронавирус. Сегодня она выступает в 11:00 мск.

Считаю, что уровень 1,0985 является сильной поддержкой. Рискну рассмотреть по прогнозу рост до 1,1020 через обновление минимума. Чем резче отскок и больше откат, тем выше вероятность возвращения цены к уровню 1,1090.

В 11:00 мск с речью выступит глава ЕЦБ Кристин Лагард.

В 12:00 мск в еврозоне выйдет экономический бюллетень от ЕЦБ, в 13:00 - прогноз по экономике от Еврокомиссии.

В 16:30 мск США заявят об изменении первичных обращений за пособием по безработице.

В 17:15 мск с речью выступит член FOMC Роберт Каплан.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»