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Курсы валют ЦБ РФ на 6 февраля: 62,7977 руб/доллар США и 69,0837 руб/евро

6 февраля 2020
ЦБ РФ с 7 февраля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 62,7977 руб.
  • 1 евро - 69,0837 руб.
  • 10 китайских юаней - 90,0958 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3765 р. (0,60%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6606 р. (0,95%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1531 р. (0,17%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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