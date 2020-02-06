Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 февраля: 3 152,6699 руб/1 г золота и 36,0100/1 г серебра
6 февраля 2020
ЦБ РФ с 6 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 152,6699 руб.
- 1 грамм серебра - 36,0100 руб.
- 1 грамм платины - 1 972,1899 руб.
- 1 грамм палладия - 5 043,2100 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
51,7199 р. (1,61%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2300 р. (0,63%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
26,4800 р. (1,32%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
140,3599 р. (2,86%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.