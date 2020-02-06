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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 февраля: 3 152,6699 руб/1 г золота и 36,0100/1 г серебра

6 февраля 2020
ЦБ РФ с 6 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 152,6699 руб.
  • 1 грамм серебра - 36,0100 руб.
  • 1 грамм платины - 1 972,1899 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 043,2100 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 51,7199 р. (1,61%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2300 р. (0,63%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 26,4800 р. (1,32%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 140,3599 р. (2,86%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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