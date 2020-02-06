Комментарии

Альфа-Банк: Склонность к риску возобновилась на фоне сообщений о появлении вакцины от коронавируса

6 февраля 2020

Вчера склонность глобальных инвесторов к риску возобновилась, так как опасения по поводу распространения коронавируса несколько стихли на фоне сообщений о возможном появлении вакцины от вируса. Рост российского рынка акций вчера спровоцировало и ралли цен на нефть (Brent + 3,4% до 55,80 руб./барр.) – индекс РТС повысился на 0,9% до 1 560 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 0,6% до 3 114 пунктов, отмечают аналитики Альфа-Банка:

- Мы ожидаем, что сегодня ралли на российском рынке акций продолжится: Мы ожидаем, что сегодня рост на российском рынке акций продолжится на фоне восстановления аппетита к риску в связи с надеждами на скорое появление вакцины от коронавируса и новостей о том, что Китай понизит импортные пошлины на товары из США на 50% с 14 февраля. Сильные цены на нефть и восстановление цен на металлы позитивно для акций российских нефтегазовых и горно-металлургических компаний. Сильный курс рубля окажет поддержку бумагам компаний, ориентированным на внутрироссийский спрос – ритейлерам, компаниям в области недвижимости и энергетике.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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