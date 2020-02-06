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ИАЦ «Альпари»: Ожидания NFP сдерживают евро от падения

6 февраля 2020

На торгах в Европе большинство валют торгуются в узком диапазоне. Высокая волатильность в паре евро/доллар наблюдалась в начале европейской сессии после публикации слабых данных по производственному сектору Германии. 

Объём производственных заказов в Германии в декабре снизился на 2,1% против прогноза 0,6% и предыдущего значения -0,8%. С 1,1014 пара снизилась до 1,0994.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард в своем выступлении отметила признаки стабилизации экономики Еврозоны. Низкая инфляция и ставки при сдержанных темпах роста сократили возможности ЕЦБ по смягчению политики.

Пара евро/доллар стабилизировалась на уровне 1,1000. На часовом ТФ ценовая формация указывает на ослабление евро, тогда как техническая картина (индикаторы стохастик и АО) – на продолжение восходящей коррекции.

Лидером по снижению является британский фунт. Он подешевел к доллару и евро на опасениях по поводу переговоров между Великобританией и Европейским союзом о заключении торговой сделки после Брекзита. Инвесторы опасаются, что ЕС и Великобритания не смогут договориться по окончании переходного периода.

Для восходящей коррекции пары евро/доллар рассматриваю промежуточную цель 1,1020. Учитывая, что в пятницу выйдет ежемесячный отчет по рынку труда в США, то после трехдневного ослабления евро цена может скорректироваться до 1,1045.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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