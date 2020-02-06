ИК «Фридом Финанс»: Китай подготовил Штатам подарок ко Дню святого Валентина

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

По итогам сессии 5 февраля индекс S&P 500 поднялся на 1,1%, до рекордных 3334,70 пункта, отыграв все потери, связанные с коронавирусом. Dow Jones Industrial Average (+1,7%) и Russell 2000 (+1,5%) опередили по темпам роста индекс широкого рынка. В свою очередь, Nasdaq Composite показал более слабые результаты на фоне падения акций Tesla, но все же обновил максимум. Ралли возглавили акции энергетических компаний. В плюсе завершили день все сектора, представленные в S&P500, кроме сектора недвижимости, потерявшего 0,1%. Динамика рынка была обусловлена оптимизмом: большинство участников торгов полагают, что экономика в порядке, а негативное влияние коронавируса будет минимальным.

Мировые фондовые площадки продолжают отскок вверх после новостей о готовности КНР снизить тарифы на американский импорт. 14 февраля китайские власти вдвое снизят установленные в сентябре тарифы на товары из США на общую сумму $75 млрд, хотя остальные пошлины останутся без изменений. Действия Китая усилили оптимизм инвесторов по поводу восстановления мировой экономики. Продолжают слабеть опасения относительно рисков коронавируса. Тем временем число летальных исходов выросло до 565. К тому же ВОЗ заявила об отсутствии доказанных терапевтических средств для борьбы с вирусом. Сенат США признал президента невиновным в злоупотреблении властью, закончив таким образом процедуру импичмента.

Азиатские площадки продолжают активно расти. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng прибавляют больше 2%. Шанхайский CSI 300 поднялся на 1,9%. Уверенность инвесторов в позитивном эффекте мер по поддержке экономики со стороны китайских властей продолжает крепнуть. Европейские биржи открылись в плюсе почти на 0,4%.

Спрос на безопасные активы тем временем остановил падение. Облигации немного прибавляют в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США находится у 1,65%. Золото торгуется в слабом плюсе, поднявшись чуть выше $1560 за унцию. Brent колеблется вблизи $56 за баррель, прервав рост из-за отсутствия консенсуса на переговорах участников соглашения ОПЕК+. Аппетит к риску сегодня умеренный. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии будет пытаться обновить максимумы, пройдя выше 3350 пунктов. Впрочем, сил закрепиться на вершине у «быков» может не хватить.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не запланировано.

До открытия рынка сегодня отчитаются Twitter, Philip Morris и Intercontinental Exchange. Twitter ждет роста выручки и может улучшить прогноз на 2020 год с учетом усиления трафика во время Олимпиады и выборов в США. У Philip Morris прогнозируется рост выручки при снижении EPS из-за повышения налоговой нагрузки. Стабильный денежный поток и высокая дивидендная доходность могут привлечь покупателей в условиях растущей неопределенности, возникшей под влиянием вспышки коронавируса и противоречивых сигналов со стороны макроэкономики. Инвесторов Intercontinental Exchange будут интересовать комментарии менеджмента о возможной покупке eBay. После закрытия результаты представят Activision Blizzard и Uber. Activision Blizzard ждет роста показателей благодаря релизам новых игр. Инвесторов Uber будут волновать результаты усилий менеджмента по повышению прибыльности.

Техническая картина по S&P500 остается неоднозначной. Индекс предпринял попытку вернуться выше линий тренда, тянущейся с 2009 года и октября 2019-го. Сомнение в успехе этой попытки вызывают количество гэпов в последние дни и объемы ниже среднего, что может свидетельствовать о неустойчивости ралли. Тем не менее в последние три дня показатели момента RSI и MACD улучшаются.