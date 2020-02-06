ИАЦ «Альпари»: Рубль не подкачал

В среду, 5 февраля, торги по рублю завершились укреплением к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,37%, до 62,87 руб., евро/рубль – на 0,70%, до 69,18 руб., фунт/рубль – на 0,62%, до 81,75 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам на фоне роста фондовых индексов и нефтяных котировок. Ралли по фьючерсу на индекс S&P500 вызвала новость о том, что Китай нашел два эффективных препарата для лечения от коронавируса. Британский телеканал Sky News также сообщил о «значительном прорыве» в разработке вакцины. Всемирная организация здравоохранения заявила, что «нет известных эффективных методов лечения против вируса» и ничего не знает о «прорывах» в лечении.

На фоне роста фондовых индексов подешевели золото и йена. Пара доллар/рубль снижалась до 62,54 руб., евро/рубль – до 68,88 руб.

В четверг, 6 февраля, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в плюсе на 1,34% ($56,36). Если на фондовых площадках сохранится положительная динамика, то по нефти стоит ожидать восстановления цены до $57,80 за баррель. Также трейдеры ждут результатов встречи ОПЕК+. Если картель понизит лимиты по добыче нефти, то восстановление может быть выше $58.

Фондовые индексы растут. Инвесторы поверили в победу над вирусом, хотя количество зараженных продолжает ежедневно увеличиваться на 17-20%. Количество больных коронавирусом превысило 28 тыс. человек. Число погибших выросло до 565 человек, выписаны 1198 чел. Будем надеяться, что Китай публикует не заниженные данные.

На 14:15 мск на торгах Московской биржи доллар прибавляет 0,44% и стоит 63,15 руб. Европейская валюта торгуется на отметке 69,45 руб. и также показывает символичный рост на фоне падения нефти к отметке $55,21. При появлении новых положительных сигналов пара доллар/рубль способная снизиться до уровня 62,30 руб., а евро/рубль – до 68,62 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»