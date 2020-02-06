ИК «Фридом Финанс»: Игроки делают ставку на Яндекс

Российский рынок успокоился: акции умеренно растут четвертую сессию подряд, доллар нащупал поддержку на отметке 63 руб.

А абсолютных лидерах сегодня En+ (+3%) благодаря новости о выкупе у ВТБ пакета собственных акций на 1,6 миллиарда долларов. Это неожиданный для рынка buy back. Он не приведет к росту доли Олега Дерипаски в компании, а значит не повысит риск введения санкций со стороны США.



«Аэрофлот» дорожает на 1,8%. Рынок порадовала новость о расширении сети маршрутов компании. С октября авиакомпания начнет летать в Сингапур. Продажи билетов уже начались.



Котировки Яндекса прибавили 1,7% благодаря предложению Росреестра создать государственный аналог Яндекс. Карт. Бенефициар реализации проекта пока не известен, но игроки делают ставку на сам Яндекс.



ТМК также растет на 1,7% на фоне успешного размещения семилетних евробондов. Ставка доходности по ним составила 4,3-4,35% в долларах США. Спрос на бумаги со стороны инвесторов составил 1,7 миллиарда долларов.



Акции ЛСР поднялись на 0,9% благодаря позитивному новостному фону. Власти Ленобласти размораживают крупные жилищные проекты, а в самом Петербурге сдан один из новых проектов застройщика.



Спекулятивно дорожают акции «МРСК Волги» (+1,6%), «Северстали» (+1,2%), НЛМК (+0,8%) и расписки «Русагро» (+1%). Кроме того, рынок сегодня активно покупает бумаги «Юнипро». Sova Capital изменила рекомендацию с «держать» до «покупать», установив прогнозную цену на уровне 3,5 рубля. По нашей оценке, «Юнипро» остается перспективной бумагой с целевой ценой 3,27 рубля, что на 6,5% выше текущих значений.



Проседает сегодня «Новатэк» (-1,7%) на фоне сообщения о том, что его подрядчик был оштрафован на Ямале за нарушение экологических норм. По 1,4% теряют «Сафмар» и «Магнит». Ретейлер сегодня неудачно отчитался за прошлый год. Падение прибыли составило почти 50%. Это может скорректировать наши прогнозы по целевой цене. До публикации отчетности мы оценивали «Магнит» на 8% выше текущих значений.



Валюта сегодня в плюсе вопреки тому, что нефть продолжает расти. Мы считаем это следствием локального перегрева накануне. Доллар сейчас торгуется чуть выше 63,1 рубля. Наш прогноз – сохранение бокового тренда вблизи отметки 63,0. Евро немного недотягивает до 69,5. По нашему мнению, дальнейший рост единой валюты пока ограничен. В течение дня евро еще может вернуться на уровень 69,2 за рубль. При таких исходных данных индекс Мосбиржи останется почти без изменений, сохраняя диапазон 3120-3150.