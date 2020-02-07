ИК «Фридом Финанс»: ОПЕК «уронила» нефть

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Технический комитет стран-экспортеров рекомендовал сократить добычу на 600 тысяч баррелей в сутки без согласования с Россией. Игроки восприняли это как негативный сигнал, поэтому цена за баррель Brent упала до $54,6. Российские акции дешевеют, валюта дорожает.



Причиной падения на сырьевых площадках стали явные разногласия между участниками картеля. Минэнерго РФ отказалось комментировать цифры по снижению квоты. В моменте Brent падала до отметки $54,55, опускаясь почти на $2 ниже сегодняшних максимумов. По нашим оценкам, стоит ожидать отскока цены к уровням $55-55,5.



Индекс Мосбиржи на этом фоне снова ушел ниже уровня 3100, потеряв за день более 50 пунктов. Мы ожидаем коррекции на рынке, но не исключено, что до утра индекс так и не поднимется выше 3100. Валюта умеренно растет: за доллар дают 63,3, за евро 69,6 рубля. Не исключаем возврата USD/RUB ближе к отметкам 63,00. Пара EUR/RUB может закрепиться на уровне 69,2.



На фоне возврата интереса инвесторов к золоту (унция прибавляет 0,3%) под вечер пошли в рост бумаги золотодобывающих компаний. «Полиметалл» дорожает на 2,1%, «Полюс» – на 0,8%. Обе бумаги мы рассматриваем как защитный инструмент и замену прямым инвестициям в золото, но с большей волатильностью.



В красную зону под вечер ушла большая часть бумаг. Больше всех теряют компании, активно торгуемые в последние дни: «Новатэк» (-4,7%), ФСК (2,9%), «Россети» (-2,8%), «Русал» (-2,3%), ММК (-2%).