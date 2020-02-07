ПСБ: Инфляция по итогам января оказалась ниже ожиданий рынка

В январе уровень инфляции опустился до 2,4% - с 3% на конец 2019 года. Консенсус-прогноз соответствовал нашим оценкам и составлял 2,5%. Отставание фактической инфляции от прогноза отчасти связано с неожиданно низким ростом цен на услуги (в январе традиционно повышаются тарифы на услуги населению).

Фактическая инфляция в январе существенно отклонилась от таргета ЦБ (4%) и его краткосрочных оценок (регулятор ожидал инфляцию ниже 3% в 1 кв. 2020 года). По нашим расчетам в ближайшие месяцы снижение инфляции замедлится (на конец 1-го кв. 2,3% г/г). С высокой вероятностью, уровень инфляции останется ниже 3% до августа-сентября 2020 года. Устойчиво низкий уровень инфляции отражает слабость совокупного спроса, что сохраняет основания для продолжения цикла снижения ключевой ставки (прогнозируем снижение ставки на 0,25 п.п. до 6% на завтрашнем заседании Банка России).

Динамика потребительской инфляции

Главным фактором инфляции в январе оказалось повышение цен на продовольственные товары (0,7% м/м и 2% г/г). В январе 2019 года цены на продовольствие росли заметнее (на 1,3% м/м) на фоне повышения ставки НДС. Наиболее сильно в прошедшем месяце подорожала плодоовощная продукция, алкоголь, гречка, молоко и молочная продукция.

Услуги подорожали только на 0,2% м/м (+2,8% в годовом выражении) против 1,1% м/м в январе 2019 года. Несущественно выросли тарифы ЖКХ (+0,7% м/м в январе 2020 года против +2,3% м/м в январе 2019 года). Цены на услуги связи практически не изменились (+0,1% м/м в январе 2020 года против +0,7% м/м в январе 2019 года). Тарифы услуги пассажирского транспорта и вовсе снизились (-1,4% м/м в январе 2020 года против +0,6% м/м в январе 2019 года) – отчасти это может поясняться переносом сроков повышения тарифов на февраль-март (в московском регионе повышение запланировано на февраль).

Динамика цен на непродовольственные товары также была умеренной (0,2% м/м и 2,5% г/г при 0,6% м/м в январе 2019 года). Наиболее заметно подорожали табачные изделия (0,8% м/м, за счет повышения акцизов) и медикаменты (0,6%% м/м). Рост цен на бензин оставался умеренным (0,2% м/м и +1,4% г/г).



Главный аналитик ПАО "Промсвязьбанк" Попов Денис