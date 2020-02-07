ПСБ: МосБиржи попытается удержать уровень 3100 пунктов

На мировых фондовых рынках к концу недели наблюдается разнонаправленная динамика. Ключевые индексы Европы и США вчера продолжили расти, отыгрывая позитив, связанный с сообщениями, посвященными определенным успехам в борьбе с коронавирусом, а также благодаря сохраняющейся подпитки ликвидностью со стороны центральных банков. На этом фоне американские индексы S&P 500, DJA и Nasdaq обновили исторические максимумы. Противоположная ситуация наблюдается на азиатских площадках.

Обновленные данные сигнализируют о росте числа зараженных, которое уже составляет более 30 тыс. человек, а число смертей за неделю удвоилось до 636 случаев. Китайские города продолжают находиться на карантине, предприятия остаются закрытыми, что подрывает цепочку поставок товаров, а вероятность пандемии сохраняется высокой, что оказывает давление на финансовые рынки. Вместе с тем президент США Д. Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин озвучили приверженность исполнению первой фазы торговой сделки между странами вопреки сложившимся обстоятельствам. В свою очередь словесные интервенции Народного банка Китая направлены на повышение уверенности инвесторов в способности регулятора купировать резкое замедление экономики.

В целом, настроения на мировых рынках на утро вторника оцениваем, как нейтральные. Азиатские площадки несут умеренные потери в ожидании публикации данных о торговом балансе Китая. Нефтяные котировки Brent остаются вблизи уровня 55 долл./барр. Около нуля торгуется фьючерс на индекс S&P 500. В фокусе сегодня выход статистики по рынку труда США. Ожидаемый уровень безработица составит 3,5% - минимум за последние 50 лет.

Тема коронавируса для рынков остается центральной, любой негатив по поводу числа заболевших будет способствовать фиксации прибыли.

Вчера российский фондовый рынок двигался в отрыве от мировых площадок. Индекс МосБиржи растерял рост начала торгов и перешел к снижению. Аутсайдером на фоне высокой волатильности нефти был нефтегазовый сектор и «фишки». Сегодня в центре внимание заседание Банка России по ключевой ставке. Устойчиво низкий уровень инфляции сохраняет основания для продолжения цикла снижения ключевой ставки. По нашему мнению, регулятор снизит ставку на 25 б.п. до 6%. Из корпоративных новостей отметим публикацию РСБУ отчетности Сбербанка за январь.

Сегодняшний внешний фон свидетельствует о сдержанной динамике, индекс МосБиржи, по нашему мнению, попытается удержать уровень 3100 пунктов, если же негативные факторы возобладают, вероятно движение в направлении минимумов недели.



С уважением,



Роман Антонов

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк