ИАЦ «Альпари»: Рубль и нефть не определились с направлением

В четверг, 6 февраля, жаркая битва между рублём и мировыми резервными валютами завершилась отступлением рубля как по отношению к доллару, так и к евро. На закрытии торгов обменный курс доллара расчётами «завтра» вырос на 45 коп. (+0,72%), до 63,32 руб. А курс евро подорожал на 32 коп. (+0,46%), до 69,5 руб.

Ситуация с коронавирусом в информационном пространстве немного затормозилась после сообщения в китайских СМИ о том, что в одном из университетов КНР уже ведётся разработка препарата от этого вируса. Однако низкие цены на нефть всё ещё на повестке дня. Так, цена нефти сорта Brent в Лондоне в четверг вновь вернулась к падению и снизилась на 0,7%, до $55,26 за баррель. Вышедшие в среду вечером данные по коммерческим запасам нефти в США не обрадовали рынок, так как запасы за неделю, вопреки ожиданиям аналитиков, выросли не на 3 млн баррелей, как прогнозировалось, а на 3,36 млн баррелей, подтвердив негативные прогнозы о перенасыщенности нефтяного рынка.

В четверг технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участницам соглашения сократить добычу ещё на 600 тыс. баррелей в сутки, чтобы уменьшить панику, возникшую на рынке вследствие новостей о коронавирусе и связанном с ним падении спроса на нефть в КНР. Однако российским министр энергетики Александр Новак высказался о рекомендации технического комитета ОПЕК+ довольно неопределённо, заявив, что Россия сформулирует свою позицию по предложению технического комитета «в течение ближайших нескольких дней». Сегодня с утра цена барреля нефти Brent пока не меняется по сравнению с закрытием четверга.

Сегодня совет директоров Банка России обнародует решение по ключевой процентной ставке. Напомним, что консенсус аналитиков ожидает от совета директоров ЦБ РФ снижения ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, до 6%. Мы полагаем, что такое решение очень вероятно в свете вышедших в четверг данных о замедлении темпов годовой инфляции в январе 2020 года до 2,4% (напомним, что по итогам 2019 года темпы инфляции составляли 3%).

Мы ожидаем разнонаправленной динамики рубля при открытии торгов. Мы пока сохраняем прогноз по курсу доллара в 62,5-63,8 руб., одновременно снижая прогноз по курсу евро до 69-70 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»