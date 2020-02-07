ИК «Фридом Финанс»: В фокусе – заседание Банка России

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:



В пятницу преобладала негативная динамика. Лидерами роста стали акции En+ (+3,69%), поводом послужила новость о выкупе акций у ВТБ. Аутсайдерами стали акции НОВАТЭКа (-4,87%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63-63,50.

Банк России проведет заседание по вопросам монетарной политики. Несмотря на волатильность цены на нефть и курса рубля, уверенность игроков в том, что регулятор снизит ключевую ставку на 0,25 п.п., остается неизменной. Я ожидаю, что на этот раз прогнозы рынка не оправдаются, Банк России сохранит ключевую ставку на нынешнем уровне. Инфляция упала до 2,4%, но это связано с инерцией и высокой базой. Дальнейшее смягчение ДКП возможно, но причин делать это прямо сейчас нет. В прошлом году ЦБ резко снижал ставку на фоне быстрого торможения инфляции. Однако, в первом квартале возрастают риски для роста экономики из-за волатильности сырьевых и фондовых рынков и шоков во внешней торговле. Одной из мер противодействия оттоку капитала, как одного из факторов ослабления рубля, может стать сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне. При этом, Банк России в релизе, вероятнее всего, подчеркнет возможность дальнейшего смягчения в будущем.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Из важной статистики стоит отметить показатели внешней торговли и международных резервов Китая. Аналитики ожидают падения товарооборота и сокращения торгового баланса до $38 млрд на фоне торговой войны, а также карантина. Снижение пошлин на импорт в рамках соглашения с США не дает уверенности, что экономика Китая вернется на прежние темпы роста. Ожидание в паре USD/RUB: диапазон 62,50- 63,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3070-3100 п.





