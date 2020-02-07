ПСБ: Рубль ждет комментариев регулятора

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился нейтральный внешний фон. Так, рынок энергоносителей удерживает позиции в районе 55 долларов по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent, а большинство валют развивающихся стран демонстрирует боковое движение у уровней закрытия четверга. Учитывая это ожидаем нейтрального открытия торгов на валютной секции Московской биржи и перехода пары доллар/рубль в консолидацию над уровнем 63,2 рубля с попытками тестирования этой поддержки. При этом в рамках пятницы американская валюта удержит позиции в диапазоне 62,5 – 64 рубля.



Важным событием для рубля в ходе торгов станет решение ЦБ РФ по ставке. И если снижение ставки до 6% уже заложено в котировки, то основным фактором, который может оказать влияние на российскую валюту станут комментарии регулятора относительно дальнейших действий в рамках денежно-кредитной политики. Также напомним, что с сегодняшнего дня более чем на треть снижаются объемы покупки валюты по бюджетному правилу, что уменьшит давление на рубль со стороны данного фактора. Отметим, что сохраняются риски давления на национальную валюту со стороны ситуации с распространением коронавируса в Китае.



Днем ранее российский рубль понес существенные потери по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар и евро прибавили 0,8% и 0,6% соответственно. Негативными факторами для российской валюты выступила динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent не смог удержать позиции выше 56 долларов, а также ослабление большинства валют EM. При этом американская валюта смогла преодолеть сопротивление, расположенное на отметке 63,2 рубля, что говорит в пользу возможного продолжения роста в долларе. Если долларовым «медведям» не удастся отыграть этот уровень, будет создан плацдарм для подъема пары USD/RUB в диапазон 64 – 64,4 рубля.

