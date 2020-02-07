ИАЦ «Альпари»: Торги рублем откроются вблизи уровней вчерашнего закрытия

Утром четверга нефть пыталась расти, но затем рост сменился снижением из-за невнятных итогов встречи технического комитета ОПЕК+. Торги начались с отметки $55,6 за баррель марки Brent. Утром цена поднялась до $56,6, но от этого уровня развернулась, и перед началом американской сессии опустилась к $54,4. Завершила день нефть чуть выше, вблизи $55,3. Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал сокращение добычи нефти еще на 600 тыс. баррелей в сутки и теперь ожидает окончательного решения России по этому предложению. При этом министры ОПЕК+ пока не пришли к общему решению по поводу переноса предстоящей встречи на февраль с начала марта. Утром пятницы черное золото торговалось вблизи уровня вчерашнего закрытия, вблизи $55,3 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $54,7-55,8 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $53,8-59,8. Сегодня выйдет отчет нефтесервисной компании Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Напомним, что неделей ранее их число снизилось на одну единицу, до 675 штук.

В четверг большинство основных мировых фондовых индексов выросло, американские индексы обновили исторические максимумы. Российский рынок не смог вписаться в общую тенденцию, и снизился. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,56%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился сильнее, на 1,35%. Среди лидеров снижения – «Новатэк» (-4,87%) и RUSAL (-2,33%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 0,30%. Утром пятницы индексы стран АТР дружно снижались на 0,1-0,8%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3346 п., на 0,01% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение азиатских индексов задает негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3065-3130 пунктов, по индексу РТС — 1525-1555 пунктов. Сегодня «Сбербанк» опубликует финансовую отчетность по РСБУ за январь.

Вслед за нефтью и рынком акций в четверг снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 63,3550 руб. (+48,5 коп.). Европейская валюта выросла до 69,5575 руб. (+37,75 коп.). Незначительные утренние колебания цены на нефть приведут к открытию торгов рублем вблизи уровней вчерашнего закрытия. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 62,7-64,0 руб., для европейской валюты — 68,9-70,3 руб. Сегодня Банк России примет решение по процентной ставке, ожидается ее снижение на 0,25 п.п. до 6%. Позже выйдет статистика с рынка труда США.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»