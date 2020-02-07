ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD, трейдеры в ожидании отчета по рынку труда в США

В четверг, 6 февраля, торги по евро завершились снижением. Евро пытался восстановиться в начале торгов европейской сессии, но был сбит слабыми данными по промышленным заказам в Германии. Это предполагает, что экономика еврозоны остаётся в слабой форме.

На американской сессии давление усилилось. Падение курса ускорилось после пробоя уровня 1,0990. Падение пары евро/доллар остановилось на уровне 1,0965. Падению котировок способствовал своим снижением фунт, а также благоприятная статистика по США. Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало до девятимесячного минимума на прошлой неделе, до 202 тыс. Отчет важен перед выходом NFP.

На момент написания обзора евро стоит 1,0973. Трейдеры ожидают выхода отчета NFP по занятости (16:30 мск) с оглядкой на новости из Китая. Инвесторы по-прежнему напуганы, поскольку растет число зараженных и погибших от коронавируса в Китае. По последним данным болеют 31485 человека, умерло 638 человека, выписались 1603 человека.

В день пейролса я не делаю прогноз, потому что показатель непрогнозируемый, и фактическое значение почти всегда отклоняется от прогноза в среднем на 30-40 тыс. Речь идет о среднем отклонении от прогнозного значения. Отклонения могут достигать и 100 тыс., к тому же постоянно пересматриваются показатели за предыдущие 2-3 месяца. Чтобы покупателям переломить ситуацию, им нужно закрыть день выше 1,1020. Для продавцов цель на пейролс — 1,0920.

В 10:00 мск Германия заявит об изменении объема промышленного производства и сальдо торгового баланса за декабрь.

В 11:00 мск Швейцария сообщит об изменении объема резервов ШНБ в иностранной валюте за январь.

В 16:30 мск Канада заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за январь. США опубликует отчет об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за январь.

В 18:00 мск Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за январь.

В 18:00 мск Baker Hughes опубликует отчет по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»