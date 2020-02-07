Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 февраля: 3 159,2200 руб/1 г золота и 35,5700/1 г серебра ЦБ РФ с 7 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 159,2200 руб.

1 грамм серебра - 35,5700 руб.

1 грамм платины - 1 970,5400 руб.

1 грамм палладия - 4 873,8501 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,5501 р. (0,21%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4400 р. (1,22%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6499 р. (0,08%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 169,3600 р. (3,36%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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