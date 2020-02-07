Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 февраля: 3 159,2200 руб/1 г золота и 35,5700/1 г серебра
7 февраля 2020
ЦБ РФ с 7 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 159,2200 руб.
- 1 грамм серебра - 35,5700 руб.
- 1 грамм платины - 1 970,5400 руб.
- 1 грамм палладия - 4 873,8501 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
6,5501 р. (0,21%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,4400 р. (1,22%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,6499 р. (0,08%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
169,3600 р. (3,36%).
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