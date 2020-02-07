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Альфа-Банк: Российский рынок акций будет двигаться в пятницу в боковом тренде

7 февраля 2020

Вчера настроение на глобальных рынках акций снижалось, и по итогам дня российский рынок акций закрылся в минусе – индекс РТС опустился на 1,3% до 1 539 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 0,6% до 3 096 пунктов. Европейские рынки акций ближе к закрытию торговой сессии восстановились и закрылись на рекордном максимуме – индекс StoxxEuro600 повысился на 0,4% на фоне сильных финансовых отчетностей корпоративного сектора.

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций откроется в боковом тренде накануне заседания ЦБ и решения по ключевой процентной ставке; впрочем, рост цен на нефть может оказать рынку поддержку. Мы ожидаем, что регулятор понизит ставку на 25 б. п. Глобальные рынки акций снижаются на фоне опасений по поводу распространения коронавируса – количество инфицированных и летальных исходов в результате эпидемии удвоилось за неделю. Тем не менее, восстановление цен на нефть должно поддержать российский рынок акций.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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