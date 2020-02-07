ИАЦ «Альпари»: Евро обновил многомесячный минимум

На торгах в Европе большинство основных валют торгуются в минусе по отношению к доллару США. Австралийский доллар и новозеландский доллар подешевели в среднем на 0,68%. Сильная американская статистика и слабые показатели еврозоны обусловили падение пары евро/доллар до 1,0948. Евро обновил многомесячный минимум.

Фунт консолидируется в узком диапазоне на уровне 1,2930. Он также находится под давлением со стороны общего укрепления доллара США, а также опасений, что Британия не сможет договориться о торговой сделке с ЕС во время переходного периода после Brexit.

Трейдеры заняли выжидательную позицию. Сегодня США опубликуют отчет по занятости. Американская статистика выходила хорошая, поэтому если отчет не разочарует покупателей доллара, то падение евро продолжится до 1,920. На слабых данных, ниже 140 тыс., пара евро/доллар способна восстановиться до 1,10.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»