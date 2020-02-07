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ИАЦ «Альпари»: Укрепление доллара и подешевевшая нефть надавили на рубль

7 февраля 2020

Рубль в середине сессии пятницы умерено прибавляет после снижение четверга, отыгрывая подорожавшую накануне нефть. Курс доллара на 15:15 мск составляет 63,903  руб. (+0,86%), курс евро —70 руб. (+0,64%). Стоимость нефти умеренно снижается и торгуется на данный момент по $54,64 (-0,53%) за баррель Brent. Перед выходными цена все еще рискует упасть до $52 за баррель.

Волатильность на нефтяном рынке подскочила с ожиданиями новостей относительно рекомендаций технического комитета ОПЕК+ по дополнительному снижению добычи. Комитет принял решение о сокращении добычи нефти на 600 тыс. баррелей в сутки. Глава Минэнерго РФ А. Новак заявил, что Россия не готова озвучить свою позицию по реакции ОПЕК+ на распространение коронавируса и его влияние на рынок нефти. Цена отреагировала снижением.

Китай принял решение о снижении пошлин на американские товары общей стоимостью $75 млрд. Это коснется повышенных пошлин, которые были введены в сентябре 2019 года в ответ на увеличение пошлин на китайские товары в США. Смягчение торговой политики КНР должно поддержать нефтяной рынок. 

Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 6%. Решение полностью соответствует ожиданиям и, прежде всего, объясняется снижением инфляции. В январе, по нашим оценкам, она составила 2,5%. Таким образом Правительство делает ставку на поддержку реального сектора экономики через дешевые деньги.

Снижение ставки уже в котировках российской валюты. Мы по-прежнему ориентируемся на таргет по паре доллар/рубль в диапазоне 60-62 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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