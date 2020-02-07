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«Фридом Финанс»: Рынок тянут вверх акции En+

7 февраля 2020

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Рынок в целом держится на 0,7% ниже уровней открытия. Рубль ускорил падение против доллара и евро до -0,6%. Довольно неожиданно дешевеет «Новатэк» (-2,7%). Просадка может быть связана со слухами о том, что компания может потерять контракты в Китае, где сейчас наблюдается избыток газа. В отсутствие новостей, бумаги «Русала» дешевеют на 2,5%. «Россети» теряют 2,5% из-за сообщений о перебоях с электроэнергией в ряде регионов из-за снегопадов. На наш взгляд, бумага локально перепродана, и от текущей цены может подняться на 7,5%.

Рынок тянут вверх En+ (+1,5%) и производители золота «Полиметалл» (+1,3%) и «Полюс» (+1,3%). Все три фишки пользуются повышенным спросом на этой неделе, отыгрывая корпоративные новости резкие изменения конъюнктуры. «Русгидро» (+0,9%) растет на фоне новости, что госкомпаниям запретят занижать дивиденды. Бумаги энергетиков инвесторы традиционно рассматриваются как дивидендные истории.

Среди других заметных сегодня бумаг – группа «ПИК». Компания объявила о том, что в течение года завершит долгострой «Галактика», доставшийся ей от «Главстройкомплекса ЛО». По нашим расчетам, ПИК на данный момент переоценен.  Акция давно ушла за таргет 403 руб. и на данный момент стоит 440,5 руб. Не исключаем возврата к уровням 400-415, которые мы наблюдали в январе.

На валютном рынке наблюдается легкая паника. Доллар и евро растут против нефти, но умеренными темпами. Пара USD/RUB вернулась к значениям понедельника 63,8, EUR/RUB достиг пиков вторника  на отметке 69,9. По мере стабилизации настроений среди участников торгов ожидаем возвращения валютных пар к уровням 63,5 и 69,6 соответственно. Индекс Мосбиржи может уйти ниже 3060 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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