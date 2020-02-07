«Фридом Финанс»: Вектор торгам задаст трудовая статистика

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Американские фондовые индексы 6 февраля продолжили ралли, установив новые рекорды. Рынок получил поддержку от решения КНР снизить пошлины на часть американского импорта. Позитивно повлияли на динамику и данные о числе пособий по безработице за неделю. Индекс S&P 500 поднялся на 0,33%, до нового пика на отметке 3346 пунктов Локомотивом роста стали акции крупных компаний информационно-технологического и коммуникационного секторов. В минусе после серьезного скачка накануне день завершили бумаги энергетического сектора.

Мировые фондовые площадки в конце недели торгуются неуверенно. Инвесторы взяли паузу в покупках на фоне сохраняющейся угрозы распространения коронавируса после активного восстановления котировок в последние дни. Число летальных исходов среди заразившихся ранее неизвестной болезнью увеличилось до 638. Тем временем глава КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре заверил Дональда Трампа в способности побороть вирус. Кроме того, стороны подтвердили свою приверженность реализации первой фазы торгового соглашения. Инвесторы готовятся к отчету по рынку труда в США за январь.

Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона на этом фоне торгуются в слабом минусе или в нуле. Японский Nikkei, гонконгский Hang Seng и шанхайский CSI 300 теряют не больше 0,4%. Европейские биржи открылись снижением в пределах 0,2%.

Спрос на безопасные активы подает признаки восстановления. Облигации прибавляют в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США опускается к 1,61%. Золото торгуется в нуле, котируясь немного выше $1560 за унцию. Нефть марки Brent остается чуть ниже $56 за баррель на фоне отсутствия консенсуса на переговорах ОПЕК+. Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал дополнительно сократить добычу на 600 тыс. баррелей в сутки. Позиция России по этому вопросу остается неясной. Аппетит к риску сегодня слабый. Ожидаем, что динамика индекса S&P500 в ходе предстоящей сессии будет во многом зависеть от данных по рынку труда. В случае сильных результатов индекс способен удержаться вблизи максимума 3350 пунктов. В противном случае возможна очередная волна распродаж.

Судя по последним данным, экономика США в январе чувствовала себя неплохо и не успела отреагировать на вспышку вируса в Китае, поэтому ожидается сохранение низкого уровня безработицы и уверенных темпов роста количества новых рабочих мест на уровне 160 тыс. К тому же консенсус закладывает повышение заработных плат на 0,3% за месяц, что благоприятно отражается на потреблении. Январские данные по рынку труда способны придать инвесторам уверенности в благополучии американской экономики после относительно слабых данных в декабре.

До открытия рынка сегодня отчитаются фармацевтическая компания AbbVie и биржа Cboe Global. AbbVie Inc рассчитывает на повышение выручки и прибыли. Инвесторов также будут интересовать детали сделки по приобретению производителя ботокса Allergan и динамика доходов от продаж новых лекарств, призванных заменить выручку от продукта с заканчивающимся патентом. Отметим, что некоторые препараты AbbVie могут применяться в борьбе с коронавирусом, поэтому любые комментарии менеджмента на этот счет будут пользоваться повышенным вниманием. По Cboe прогнозируется снижение выручки и EPS

Техническая картина по S&P500 остается смешанной. Индекс тестирует линии тренда, тянущиеся с 2009 года и октября 2019-го. Озабоченность вызывает большое количество гэпов в последние дни и торговые обороты ниже средних. Это может свидетельствовать о неустойчивости ралли. Тем не менее в последние дни показатели момента RSI и MACD улучшаются. На данные момент важна способность показателя MACD закрепиться на положительной территории, в таком случае ралли имеет шансы продолжиться. Пока же рост выглядит недостаточно уверенным и может оказаться лишь временным отскоком в период консолидации.