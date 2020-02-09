ИАЦ «Альпари»: Приватизация – выход для Беларуси

Сегодня состоится встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко по больному нефтяному вопросу. Мы поставили себя на место Минска и, поразмыслив, решили, что приватизация двух НПЗ — Мозырского и Новополоцкого — это лучший вариант. Причем речь идет не о продаже заводов напрямую. Мы предлагаем обменять их на долю в акционерном капитале российских государственных нефтяных гигантов «Роснефти» и «Газпром нефти», через дополнительную эмиссию.

В принципе, в данной схеме может участвовать и, например, частный «Сургутнефтегаз», которому не хватает перерабатывающих мощностей, или «Лукойл», однако вряд ли Минск захочет иметь дело с российскими олигархами. При этом против участия в данной схеме «Роснефти» может выступить Москва, так как это будет означать утрату прямого контроля со стороны правительства в акционерном капитале главной российской нефтяной компании. То есть наиболее вероятным участником сделки со стороны России является «Газпром нефть».

После данной приватизации белорусские НПЗ войдут в производственную цепочку российской нефтяной компании. Беларусь получит долю в капитале российской «голубой фишки» с выплатой два раза в год очень привлекательных дивидендов и вероятным местом в совете директоров. При этом Минск всегда сможет окэшить свою долю на Московской Бирже или выпустить ADR на мировых площадках.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»