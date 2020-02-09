ИАЦ «Альпари»: Что привлекательнее – золото, газ или технологии?

Февраль – традиционный месяц для начала публикаций годовой финансовой отчётности, а также операционных результатов; и на будущей неделе мы увидим отчётности целого ряда крупнейших российских эмитентов, которые предпочитают не заставлять инвесторов слишком долго ждать. Кроме того, в начале года эмитенты проводят встречи с инвесторами, в том числе иностранными, и на будущей неделе такие события тоже произойдут. А День влюблённых, 14 февраля, совсем не позволит заскучать, так как в этот день будут отчитываться такие флагманы российской экономики, как «Яндекс» и «Газпром».

«Полюс»: золотые результаты и простые дивиденды?

Во вторник, 11 февраля, годовую отчетность по МСФО за 2019 год представит золотодобывающая корпорация «Полюс». Напомним, что за девять месяцев 2019 года выручка «Полюса» выросла в годовом исчислении на 27%, до $2,718 млрд, EBITDA – на 20%, до $1,8 млрд, а скорректированная чистая прибыль – на 3%, до $1,07 млрд. Впечатляющие темпы роста цен на золото в декабре 2019 года могут положительно повлиять на итоги четвертого квартала и всего года.

Также напомним, что по итогам первого полугодия 2019 года компания направила на выплату промежуточных дивидендов почти 30% от EBITDA за первое полугодие, то есть 21,71 млрд руб. в рублёвом эквиваленте, что соответствовало 162,98 руб. на акцию. Дивидендная доходность по акциям компании за первое полугодие была не самой большой (2,2%), однако для инвесторов этот актив имеет большое значение как высоконадёжный, особенно на фоне мировых потрясений, когда не только инвесторы, но и мировые центробанки увеличивают долю золота в своих портфелях и международных резервах.

Показатель EBITDA за 2019 год у компании может вырасти, по нашим прогнозам, по итогам 2019 года на 25-30%, до $2,3-2,4 млрд. Наша целевая цена акций «Полюса» 8000 руб. на акцию, рекомендуем «держать» эти бумаги.

«Яндекс»: неоднозначный, но перспективный

В пятницу, 14 февраля, финансовые результаты за 2019 год по US GAAP раскроет компания «Яндекс». За девять месяцев 2019 года одна из ведущих российских высокотехнологических компаний показала довольно неоднозначные результаты. Так, за девять месяцев 2019 года выручка у «Яндекса» в годовом исчислении выросла на 39%, до 123,7 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA вырос также на 39%, до 37,8 млрд руб., а вот чистая прибыль компании упала в годовом исчислении на 72%, до 10,92 млрд руб., что связано с деконсолидацией дочернего предприятия «Яндекс.Маркет» весной 2019 года, поскольку теперь эта площадка принадлежит совместному предприятию «Яндекса» и «Сбербанка», и «Яндекс» теперь учитывает в отчетности долю в прибыли СП.

Ранее менеджмент «Яндекса» прогнозировал, что выручка компании по итогам 2019 года вырастет на 20-21% за счёт роста рыночной доли поисковика и портала, однако, скорее всего, темпы роста выручки «Яндекса» будут более высокими, чем прогнозировалось ранее. Возможно, не ниже, чем по итогам девяти месяцев 2019 года в годовом исчислении, а чистая прибыль за 2019 год вновь окажется ниже уровня 2018 года. Закон о предустановке российского ПО и российских поисковиков на смартфоны может значительно повлиять на финансовые результаты «Яндекса» в будущем и сделать акции этой компании одной из важнейших инвестидей 2020 года.

Наша новая целевая цена акции «Яндекса» повышена до 3500 руб., рекомендуем «покупать» бумаги в годовом горизонте.

«Газпром» представит не самые лучшие результаты?

Кроме того, в пятницу, 14 февраля, можно будет ознакомиться с операционными результатами «Газпрома», которые обычно публикуются в его ежеквартальном отчёте эмитента за четвертый квартал каждого года. Такой отчёт с итогами четвертого квартала прошлого года будет опубликован не позднее следующей пятницы. В частности, «Газпром» представит данные о поставках природного газа на российский рынок и за рубеж по регионам – Западная Европа, Восточная Европа и бывший СССР.

По итогам 2019 года от «Газпрома» не следует ожидать новых рекордов по поставкам газа за рубеж, которые имели место в 2018 году. В течение девяти месяцев 2019 года экспорт газа «Газпромом» в дальнее зарубежье снижался из-за большого объёма ранее приобретённого газа в европейских ПХГ и тёплой погоды в Европе. Так что операционные результаты по 2019 году будут тоже, скорее всего, не впечатляющими. Однако в 2020 году можно будет ожидать улучшения благодаря вводу в эксплуатацию первой нитки газопровода «Турецкий поток», а также газопровода «Сила Сибири» в Китай.

Наша целевая цена по акциям «Газпрома» составляет 280 руб. за акцию, рекомендуем «покупать» эти бумаги в годовом горизонте, особенно с учётом того, что акции опять сильно упали и выглядят недооценёнными.

На следующую неделю ожидаем, что индекс РТС может двигаться в диапазоне 1510-1560 пунктов, а по индексу МосБиржи ждём тот же коридор в 3000-3050 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»