ПСБ: Вирус продолжит влиять на рынки

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



- Предстоящая неделя на рынках вновь пройдет под знаком коронавируса. К окончанию выходных число зараженных выросло до 37,5 тысяч человек, при этом смертельные случаи выросли до 814. Можно отметить некоторый позитив, связанный с динамикой заболевших. Если верить официальной статистике, то в последние дни существенно снизилась интенсивность роста количества заболевших. Так, по итогам воскресенья их число выросло лишь на 400 человек, при том что в рамках прошедшей недели число заболевших ежедневно росло более чем на 3 тысячи человек. Однако рынки продолжают находиться в достаточно нервозном состоянии и появление негативных новости из Китая по распространению инфекции будет оказывать давление на рисковые активы, приводя к продолжению снижения. Если же китайским властям все же удастся сдержать распространение вируса, подтвердится снижение интенсивности роста числа заболевших, а соотношение летальных исходов к числу вылечившихся продолжит снижаться, оптимизм может вернуться на рынки. При этом данный фактор продолжит способствовать высокой волатильности по широкому спектру активов.



Из макроэкономических данных в ходе предстоящей недели выделим статистику по инфляции, промпроизводству, розничным продажам и индексу настроений потребителей Мичиганского университета в США. В Европе будет опубликована предварительная оценка по ВВП Великобритании, Германии и Еврозоны за 4-й квартал. В случае выхода статистики лучше ожиданий, учитывая нервозность присутствующую на рынке, они будут лишь корректировать настроения инвесторов. Это связано с отсутствием возможности оценить реальное влияние распространения коронавируса на экономику, что заставляет инвесторов закладывать в котировки негативные ожидания от будущей статистики.



Сегодня с утра настроения на рынках имеют нейтральный характер. Так, после снижения площадок в США в пятницу более чем на 0,5%, сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней закрытия предыдущей недели. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика основных индексов. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется в район 54,5 долларов за баррель.



На таком фоне в начале торгов понедельника мы ожидаем некоторого снижения российского фондового рынка, а индекс МосБиржи может отступить в район 3080 пунктов. В дальнейшем движение нашего рынка будет идти в фарватере мировых площадок, где возможна некоторая активизация покупок на снижении интенсивности роста числа заболевших коронавирусом. В этом случае наши бумаги отыграют утренние потери и выйдут на положительную территорию. В рамках сегодняшних торгов ожидаем движения индекса МосБиржи в диапазоне 3060 – 3130 пунктов.



Учитывая сложившийся внешний фон сегодня с утра ожидаем коррекционного роста рубля по отношению к основным мировым валютам. Стабильная ситуация на рынке энергоносителей и укрепление валют развивающихся стран вернут покупки в рубль. Это приведет к отступлению доллара в начале дня ниже 64 рублей. Плюс к этому уменьшилось давление на рубль со стороны покупок валюты по бюджетному правилу в связи со снижением их на треть относительно январских значений, что является умеренным позитивом для российской валюты. В рамках сегодняшней сессии ожидаем движения пары доллар/рубль в диапазоне 63,2 – 64,4 рубля.