ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 3080-3110 пунктов

Российские фишки сегодня утром торгуются разнонаправленно. Однако индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находятся плюсе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги около 3080-3110 пунктов. Brent торгуется по $54,34 за баррель, теряя 0,24%. Вместе с тем рубль в плюсе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,6-63,9 руб., а по паре евро/рубль – 69,6-69,9. Евро/доллар торгуется на отметке 1,095.

Беларусь готова покупать российскую нефть на основе мировых котировок. Об этом заявил в воскресенье первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой. Белорусская сторона продолжит переговоры с «большой пятеркой» — «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть» и другие компании. По словам Крутого, министр энергетики РФ Александр Новак пообещал с ними всеми встретиться в ближайшие дни, чтобы довести до них новые условия работы на рынке Беларуси, а также посодействовать в заключении ценовых контрактов. При этом, по словам Крутого, концерн «Белнефтехим» и белорусские НПЗ продолжат работу со всеми субъектами нефтяного рынка РФ.

В данной истории мы поставили себя на место Минска и, поразмыслив, решили, что приватизация двух НПЗ — Мозырского и Новополоцкого — это лучший вариант. Причем речь идет не о продаже заводов напрямую. Мы предлагаем обменять их на долю в акционерном капитале российских государственных нефтяных гигантов «Роснефти» и «Газпром нефти», через дополнительную эмиссию.

В принципе, в данной схеме может участвовать и, например, частный «Сургутнефтегаз», которому не хватает перерабатывающих мощностей, или «Лукойл», однако вряд ли Минск захочет иметь дело с российскими олигархами. При этом против участия в данной схеме «Роснефти» может выступить Москва, так как это будет означать утрату прямого контроля со стороны правительства в акционерном капитале главной российской нефтяной компании. То есть наиболее вероятным участником сделки со стороны России является «Газпром нефть».

После данной приватизации белорусские НПЗ войдут в производственную цепочку российской нефтяной компании. Беларусь получит долю в капитале российской «голубой фишки» с выплатой два раза в год очень привлекательных дивидендов и вероятным местом в совете директоров. При этом Минск всегда сможет окэшить свою долю на Московской Бирже или выпустить ADR на мировых площадках.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»