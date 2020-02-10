ИАЦ «Альпари»: Биткоин зацепился за психологический уровень $10 тыс.

По итогам минувшей недели биткоин подорожал на 9%, превысив психологический уровень $10 000. За выходные курс биткоина вырос на 3,62%. Позитив на крипторынке перенёсся не только на инвесторов и трейдеров, а также на СМИ, которые освещают криптовалютные новости. Открываешь любой новостной портал и видишь заголовки: «Биткоин прошел $10 000, туземун продолжится», «Цена биткоина впервые в 2020 году взлетела выше $10 000», «Биткоин на годовом максимуме, Уоррен Баффет присоединился к криптосообществу».

Новости — это следствие роста биткоина и не являются факторами продолжения роста. Наоборот, когда СМИ начинают активно писать про ралли и продолжение, роста, значит, умные деньги начинают покидать рынок. По ТА есть запас для роста до $10 600.

На бирже Bitmex спрос в биржевом стакане вырос до $518 млн. Объем $510-540 млн наблюдался во время роста до $13 920 в июне 2019 года. Пока писал обзор, продавцы протащили курс BTC вниз на 3,6%, до $9 715. На падении спрос уменьшился до $373 млн (на 6:08 UTC объем составлял $420 млн).

Считаю, что продавцы проверили оборону покупателей, чтобы оценить свои силы для будущей атаки. Учитывая, как просел стакан, походу трейдеры просто сняли свои ордера на покупку в надежде купить ниже.

Первый признаки к коррекционному движению появились. Разворотных сигналов на данный момент нет. В коррекционной фазе рынок может пробыть до 12 февраля. Восстановление до $10 190 в течение понедельника усилили «бычьи» настроения.

Если от зоны $10 600-10 725 не последует резкого отскока (на $1 000), то покупатели погонят курс к $12 400. У меня основная фаза снижения приходится на 17 февраля. За семь дней можем обновить максимум на $10 600.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»