ИАЦ «Альпари»: Рынок акций за неделю – «Аэрофлот» взлетел над коронавирусом

За неделю с 3 по 7 февраля российский фондовый рынок приостановил падение, начавшееся неделей ранее из-за вспышки китайского коронавируса, но существенного роста так и не получилось. Индекс МосБиржи за неделю вырос всего на 0,36%, до 3087,63 пункта, а индекс РТС смог прибавить только 0,08% и подняться до 1518,23 пункта. Поддержку рынку оказали вышедшая на прошлой неделе первая оценка темпов роста российского ВВП за 2019 год, которые составили 1,3%, а также отчасти – решение Банка России снизить в шестой раз ключевую процентную ставку с 6,25% до 6%.

В свою очередь, падение цен на нефть стало препятствием для более существенного роста российского рынка. Нефть сорта Brent на прошлой неделе подешевела ещё на 3,5%, оказавшись драйвером для падения котировок акций нефтегазового сектора. Однако «голубые фишки» сектора энергетики, металлургии и технологий вытянули на себе слабый рост рынка. Так, на 8,4% на прошлой неделе выросли акции энергокомпании «En+», принадлежащей миллиардеру Олегу Дерипаске; на 8% выросли акции технологического гиганта «Яндекс», почти на 6% подорожали акции «РусГидро» и ростом в 5,4% за неделю отметились акции алмазодобывающей корпорации «АЛРОСА».

А самым главным лидером роста недели стали акции «Аэрофлота», сенсационно подорожавшие на фоне слабого рынка на 11,4%, до 119,62 руб. за акцию. Скорее всего, рост был связан с тем, что «Аэрофлот» остался единственным российским авиаперевозчиком, выполняющим рейсы в КНР (в заражённый вирусом Ухань российская авиакомпания не летает). Таким образом, в отличие от российских конкурентов, прекративших авиасообщение с Китаем, государственный авиаперевозчик «Аэрофлот» не потеряет долю на огромном китайском рынке. Наша новая целевая цена акции «Аэрофлота» повышена до 126 руб., мы рекомендуем «держать» эти акции в годовом горизонте.

Больше всего не повезло на прошлой неделе акциям независимого производителя природного газа «НОВАТЭК». За неделю акции газовой компании рухнули на 7,2%, до 1072 руб. Причиной падения этих бумаг, которое продолжается с начала года, а на прошлой неделе перешло в обвал, стали, по-видимому, ожидания не самых лучших финансовых результатов компании за четвертый квартал 2019 года из-за необычайно тёплой зимы. А также снижение спроса на СПГ в Китае из-за запуска «Газпромом» в декабре 2019 года газопровода «Сила Сибири» в КНР и, возможно, ещё и из-за вспышки коронавируса. Наша новая целевая цена акции «НОВАТЭКа» снижена до 1300 руб. за акцию, но мы пока оставляем рекомендацию «покупать» бумаги со сроком на год.

На текущей неделе динамика индекса РТС, по нашей оценке, будет в коридоре 1510-1560 пунктов, а индекса МосБиржи – снова в интервале 3000-3050 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»