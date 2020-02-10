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Курсы валют ЦБ РФ на 10 февраля: 63,7708 руб/доллар США и 69,8226 руб/евро

10 февраля 2020
ЦБ РФ с 11 февраля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,7708 руб.
  • 1 евро - 69,8226 руб.
  • 10 китайских юаней - 91,2994 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2988 р. (0,47%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1938 р. (0,28%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4395 р. (0,48%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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