Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 февраля: 3 200,3799 руб/1 г золота и 36,2500/1 г серебра
10 февраля 2020
ЦБ РФ с 8 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 200,3799 руб.
- 1 грамм серебра - 36,2500 руб.
- 1 грамм платины - 1 977,4100 руб.
- 1 грамм палладия - 4 771,0898 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
41,1600 р. (1,30%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,6800 р. (1,91%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
6,8700 р. (0,35%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
102,7601 р. (2,11%).
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