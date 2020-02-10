Альфа-Банк: Глобальные инвесторы избегают рискованных активов на фоне опасений распространения коронавируса

В минувшую пятницу глобальное ралли внезапно сошло на нет, и инвесторы фиксировали прибыль на фоне отсутствия признаков того, что эпидемия коронавируса идет на спад: количество инфицированных удвоилось на прошлой неделе; известны случаи заболевших за пределами Китая.

Китай неожиданно отложил публикацию торговой статистики за январь и теперь представит ее одновременно с февральскими цифрами. Российский рынок акций также находился под влиянием волнений, связанных с распространением вируса – индекс РТС опустился на 1,4% до 1 518 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 0,3% до 3 087 пунктов, следуя динамике европейских рынков на фоне выхода инвесторов из рискованных активов.

Фьючерсы на индекс РТС сегодня утром снижаются, и мы ожидаем, что давление на рынки сегодня сохранится, так как неопределенность по поводу масштабов эпидемии коронавируса и ее влияние на глобальные рынки продолжит оказывать давление на рынок. Цены на нефть консолидируются ниже отметки $65 за барр. Цены на металлы устойчивы, однако все внимание инвесторов обращено на развитие ситуации вокруг коронавируса.