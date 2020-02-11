«Фридом Финанс»: В центре внимания – продажи Алросы

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Рынок акций сегодня слабеет. Индекс Мосбиржи теряет около 0,9%, торгуясь ниже уровня 3070 пунктов. Рубль, напротив, укрепляется в доллару и евро, набирая в весе до 0,5%. Игроки выходят из валюты после активных сессий прошлой недели, когда валюта прибавляла по 50-70 копеек за сутки.



Растут отдельные компании в энергетике, телекоме и ритейле, прибавляя более 1%. На новостях об ухудшении погоды в Петербурге «Ленэнерго» в плюсе на 1,3%. «Ростелеком» (+1%) подрос на сообщениях о пересмотре условий инвестпроектов госкорпораций. Идея правительства в том, чтобы лишить компании возможность самостоятельно определять тарифы. Рост котировок указывает на то, что рынок не верит в реализацию этого механизма.



Очень подвижны сегодня бумаги «Детского мира». Инвесторы продолжают их скупать на фоне поиска лучших дивидендных историй. По данному показателю компания смотрится неплохо на фоне конкурентов, выплачивая более 8% годовых от текущей цены. В плюсе «Полиметалл» (+0,7%) и «Полюс» (+0,9%) – игроки делают ставку на рост спроса на золота. Мы ожидаем, что унция драгметалла уже в этом квартале может преодолеть планку 1600 долларов.



Из сильно просевших бумаг сегодня выделяется «Алроса» (-4,3%). Ожидаются данные по продажам за последний месяц. Последняя квартальная отчетность показала падение выручки на 27%, прибыли – на 38%. Мы рассчитываем, что продажи составят в пределах 300 миллионов долларов.



«Роснефть» (-2,9%) остается под давлением возможных санкций по линии венесуэльских контрактов. В заметной просадке «Магнит» (-2,6%) и X5 Retail group (-1,8%). Рынок реагирует на обзор российского ретейла от компании Deloitte. Обзор получился позитивным: компании показали хорошую выручку за прошлый год. Однако на фоне активного роста в предыдущие сессии многие игроки решили зафиксировать прибыль по этим бумагам.



Валютный рынок корректируется после активного роста курсов доллара и евро на прошлой неделе. Доллар сегодня торгуется в узком диапазоне 63,65-63,99. Евро в коридоре 69,7-70,1 рубля за единицу. По нашему мнению, обе пары в течение дня будут находиться в боковом тренде. При наличии новых триггеров возможно дальнейшее снижение на 30-50 копеек вниз. Индекс Мосбиржи имеет сильную поддержку на уровне 3050. Прорыва ниже этой отметки мы пока не ожидаем.