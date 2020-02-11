«Фридом Финанс»: Коронавирус продолжает давить на котировки

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США 7 февраля зафиксировали потери. Опасения по поводу воздействия коронавируса на американские транснациональные корпорации и мировую экономику нивелировали позитив от превысившего прогноз роста занятости за январь. Индекс S&P 500 снизился на 0,54%, до 3328 пунктов. IT-сектор потерял больше остальных на фоне падения акций Apple, которая закрыла свои магазины в КНР до 15 февраля. Защитный сектор потребительских товаров по итогам дня вышел в плюс.

Мировые фондовые площадки торгуются неуверенно из-за сохраняющихся опасений о негативных последствиях вспышки коронавируса для экономики. Число летальных исходов среди заболевшишх увеличилось до 910, что превысило количество жертв атипичной пневмонии 2003 года. Инвесторы не торопятся с покупками, полагая, что отрицательный экономический эффект от эпидемии может распространиться и на второй квартал 2020-го.

Азиатские площадки преимущественно в минусе. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng теряют больше 0,5%, однако шанхайский CSI 300 подрастает благодаря мерам по предоставлению ликвидности Народным банком КНР. Европейские биржи открылись с потерями в пределах 0,5%.

Спрос на безопасные активы сохраняется. Облигации прибавляют в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США опускается к 1,57%. Золото торгуется в нуле чуть выше $1570 за унцию. Brent остается опускается ниже $55 за баррель так как участники соглашения ОПЕК+ не могут согласовать дополнительное ограничение добычи. Россия заявила, что ей потребуется больше времени для принятия решения. Аппетит к риску сегодня слабый. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящей продолжит снижение к 3320 пунктам.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не запланировано.

До открытия рынка сегодня отчитается производитель ботокса Allergan. Прогнозируется рост выручки и EPS компании, что позитивно для AbbVie, которая намерена купить Allergan. К слову, AbbVie 7 февраля представила успешные результаты, что положительно сказывалось на ее акциях. Сильные показатели Allegran могут закрепить успех.

Индекс настроений от Freedom Finance остается под давлением и находится на уровне 19 из 100. Показатель рассчитывается ежедневно на основе анализа текстов финансовых статей Bloomberg, WSJ, Reuters, CNBC, NYTimes за последний месяц с помощью инструментов машинного обучения. Индекс нормирован от 0 до 100, где 0 — самая негативная оценка.

Техническая картина по S&P500 остается смешанной. Индекс тестирует линии тренда, тянущиеся с 2009 года и октября 2019-го. Сохраняющийся избыток гэпов в последние дни и объемы ниже среднего способны свидетельствовать о неустойчивости ралли. Показатели момента RSI и MACD при этом улучшаются. Ключевым моментом будет способность MACD закрепиться на положительной территории. В таком случае ралли имеет шансы возобновиться. Пока же рост прошлой недели выглядит недостаточно уверенным и может оказаться лишь временным отскоком в период консолидации.

В поле зрения

12 февраля после закрытия отчитается один из лидеров в производстве телекоммуникационного оборудования Cisco Systems Inc. Компания ждет снижения выручки при росте EPS. Акции находились под давлением с августа 2019 года в связи с разочаровывающими данными по чистой прибыли, которая оказывалась ниже консенсуса последние два квартала. Однако мы ожидаем,

что финансовые результаты за текущий квартал окажутся лучше консенсуса, что поспособствует росту акций Cisco. Продуктовая линейка компании постоянно совершенствуется. Cisco будет получать прибыль от развития связи формата 5G по всему миру. Лишь 60% выручки компании приходится на Северную Америку, что отражает географическую диверсификацию и потенциал роста продаж в мире. Наша целевая цена по бумагам CSCO составляет $56.

13 февраля результаты представит китайский гигант электронной коммерции Alibaba Group Holding Ltd. Компания ждет уверенного роста выручки и EPS благодаря сильным продажам в праздничный сезон. Главным позитивным драйвером для выручки станут продажи в День холостяков, 11 ноября. Темпы роста доходов замедляются по естественным причинам, связанным с масштабом Alibaba. Ее менеджмент фокусируется на повышении эффективности бизнес-процессов для улучшения прибыльности. Однако инвесторов в первую очередь интересуют комментарии руководства относительно негативных эффектов от распространения коронавируса.

13 февраля отчитается PepsiCo — один из главных производителей прохладительных напитков и снеков. Сама корпорация рассчитывает на повышение выручки и EPS благодаря уверенному спросу на свою продукцию. Акцент на упаковках меньшего размера может положительно сказаться на маржинальности за счет большей цены. К тому же среди положительных моментов стоит отметить уменьшение процентных расходов. Тем не менее сложно ожидать дальнейшего улучшения маржинальности из-за инвестиций в производство и маркетинговое продвижение. В то же время акции Pepsi способны сохранить привлекательность для инвесторов в силу стабильности бизнес-модели, хотя ждать в них большого апсайда не приходится.