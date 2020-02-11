ИАЦ «Альпари»: В течение 2020 года инфляция будет находиться вблизи 5%

Стоимость валютной корзины растет вторую неделю подряд, на этот раз за счет одновременного роста курсов всех трех валют входящих в ее состав. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 1,79%, до 2,1762 бел. руб. Европейская валюта выросла на 1,22% и стоит 2,3857 бел. руб. Российский рубль подорожал на 1,22% и стоит 3,4269 бел. руб. за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 1,39%. Это максимальный недельный рост корзины с начала декабря прошлого года, а последний раз все три валюты дорожали в конце декабря.

Всего с начала года доллар подорожал на 3,45%, евро подорожал на 1,42%, а российский рубль подорожал на 0,66%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 1,64%. При этом доллар, евро и валютная корзина обновили максимумы с начала года.

Вероятно, что на ситуации с белорусским рублем начинает сказываться снижение поступления валютной выручки от экспорта продуктов нефтепереработки. На начавшейся неделе снижение белорусского рубля может продолжиться. Доллар может подорожать до 2,22 бел. руб., евро может вырасти до 2,41 бел. руб. А российский рубль может подорожать до 3,47 бел. руб. за 100 российских.

В январе объем международных резервных активов РБ снизился на $150,4 млн (+1,6%) и на 1 февраля составил $9,243 млрд в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, снижение резервов по итогам января обусловлено плановым погашением Правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $556 млн.

Решением Правления Нацбанка с 20 ноября 2019 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п., до 9%. В третьем квартале прошлого года интенсивность инфляционных процессов продолжила замедляться. Динамика фактической годовой инфляции формируется в соответствии с прогнозными оценками Нацбанка. Ожидается, что в течение 2020 года инфляция будет находиться вблизи 5%. Принятое решение обеспечивает сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики. Следующее заседание Правления НБ РБ по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2019 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5%, с начала 2019 года вырос на 4,7%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-декабре 2019 года вырос на 1,2% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2020 год и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 2,8%, инфляция ожидается не более 5%.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»