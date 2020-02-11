ПСБ: Еще один шаг к 3000 пунктам

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Российский фондовый рынок начал неделю с негативной динамики, чему способствовал внешний фон. Так, в Европе к вечеру основные индексы снижались в пределах 0,5%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 теряли до 0,1%. Также продажи в наших акциях поддержала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent упал более чем на 1%, уйдя ниже 54 долларов за баррель. На таком фоне к 18.00 мск индекс МосБиржи потерял порядка 1%, отступив в район 3058 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Алросы и Роснефти, падение которых превысило 3%. Лучше рынка торговались Ростелеком и Полюс, прибавившие 2,8% и 1,8% соответственно. Несмотря на снижение интенсивности роста числа заболевших коронавирусом, на рынках продолжают преобладать негативные настроения, что вылилось в очередную волну продаж в рисковых активах. В результате индекс МосБиржи сделал еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 3000 пунктов. При этом на графике индекса сформировался краткосрочный нисходящий тренд, берущий начало от исторических максимумов, установленных в январе, и проходящий в районе 3110 пунктов. Кроме этого тренда сопротивлением для индекса МосБиржи выступает уровень 3130 пунктов. Сложившаяся картина говорит в пользу продолжения негативной динамики и тестирования ближайшей поддержки, после чего «быки» могут попытаться перехватить инициативу и предпринять попытку возобновления роста.



На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты консолидировались по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро изменялись в пределах 0,1%, торгуясь в районе 64,2 и 70,2 рубля. Отметим, что в начале торгов российская валюта предприняла попытку восстановления, в результате чего доллар в моменте уходил ниже 63,7 рубля. Однако ухудшение ситуации на рынке энергоносителей поддержало «быков» в американской валюте, в результате чего ей удалось отыграть утренние потери и восстановить позиции над поддержкой, расположенной на уровне 64 рубля. При этом разнонаправленная динамика валют EM не давала дополнительных идей российскому валютному рынку. В результате на графике пары USD/RUB сохраняется негативная техническая картина для рубля, которая говорит в пользу продолжения роста доллар, ближайшей целью которого выступает сопротивление, расположенное на уровне 64,4 рубля.