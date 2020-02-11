ИАЦ «Альпари»: Существенных сигналов для роста евро пока нет

Сегодня на торгах европейские валюты не вполне определились с направлением. Пара EURUSD незначительно растёт, прибавляя всего 0,05%. Пара GBPUSD растёт более существенно, британский фунт дорожает к доллару США на 0,42%. Швейцарский франк снижается по отношению к доллару, но очень незначительно.

Над валютными рынками всё ещё довлеет угроза последствий распространения коронавируса, хотя уже появляются оптимистичные новости на эту тему. Агентство Reuters сообщило, что в Китае часть предприятий, приостановивших работу из-за угрозы эпидемии коронавируса, уже постепенно возобновляют производство. Возобновили деятельность и некоторые иностранные компании, владеющие заводами в Китае, в том числе автомобильные гиганты Daimler и Ford Motor.

Тем не менее, сегодня министерство здравоохранения Великобритании объявило китайский коронавирус «серьёзной и непосредственной угрозой» населению, с учётом того, что в Великобритании уже имеется восемь заболевших. Заявление британских медиков быстро подхватили и в Брюсселе: власти ЕС также сегодня назвали коронавирус угрозой экономике ЕС.

В Швейцарии утром вышли данные по инфляции и безработице за январь. Сюрпризов не произошло: безработица в январе сохранилась на уровне в 2,3%, а годовая инфляция потребительских цен выросла на 0,2%, как и ожидалось рынком.

Полагаем, что сегодня единая европейская валюта до конца торгового дня будет вяло колебаться в интервале 1,094-1,096 доллара за евро. На сегодня более существенных сигналов для роста курса евро к доллару нет.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»