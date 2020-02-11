«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи продолжит движение к уровню 3000 пунктов

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Российский рынок акций ускорил падение (-0,9% по индексу Мосбиржи) на фоне дешевой нефти. Но целый ряд компаний продолжает расти против негативного тренда, прибавляя до 2,7%. Валютный рынок перешел в боковое движение.

Лидер роста сегодня «Ростелеком». Его бумаги прибавляют 2,7% в связи с новостью, что компания обратилась в правительство с просьбой заблокировать новые поправки об ограничениях инвестиций в рамках госкомпаний. С начала года «Ростелеком» прибавил более 15% и сейчас находится вблизи своей справедливой стоимости, которую мы оцениваем в 93,44 рубля. Не исключаем, что коррекция в «Ростелекоме» вернет цену на 6-7% ниже текущих значений.

К вечеру неплохую динамику показали расписки «Энел» (+1,1%). Интерес к ним среди игроков растет на фоне ожидания дня инвестора, назначенного на 19 февраля. В этот день компания зафиксирует новую стратегию развития. Сейчас бумаги «Энел» торгуются вблизи своих максимумов.

Среди других примечательных историй – неожиданный спрос на акции банка «Санкт-Петербург» (+1,2%) и «Объединенной вагонной компании» (+0,9%). Рынок может отыгрывать в них истории, пока неизвестные широкой публике. Также динамично растет сегодня ФСК (+0,8%). Отметим, что бумаги «Федеральной сетевой компании» не первую сессию пробиваются к своим максимумам на фоне повышенного спроса на дивиденды. Компания платит 7,6% годовых к текущей цене.

В лидерах снижения «Алроса» (-3,2%). Компания дешевеет вопреки положительному отчету за январь: в этом месяце было продано бриллиантов более чем на 400 миллионов долларов, что стало рекордом последних месяцев. И тем не менее бумага в глубокой просадке: игроки фиксируют прибыль, полученную за несколько последних дней. По нашей оценке, «Алроса» справедливо оценивается на уровнях 99-100 рублей за бумагу, что на 20% выше текущих значений.

В сильную просадку после ралли сегодня также попали крупные ретейлеры: X5 Retail group (-2,3%) и «Магнит» (-2,6%). Сильно дешевеет «Роснефть» (-3,1%), что объясняется давлением низких нефтяных цен, а также фактором санкций. По нашей оценке, акции «Роснефти» имеют большой нереализованный потенциал роста.

На валютном рынке – предельно спокойно. Доллар и евро практически не изменили стоимость к рублю с уровней закрытия пятницы. Сейчас они стоят 64,2 и 70,2 соответственно. Наш прогноз – скольжение доллара вниз в диапазон 63,6-63,9. Евро – 69,6-69,9. Нефть марки Brent проседает до 53,8, западнотехасская провалилась ниже психологической отметки 50 за баррель. В текущих условиях не исключаем, что индекс Мосбиржи продолжит движение к уровню 3000 пунктов.