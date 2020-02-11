ИАЦ «Альпари»: И все-таки продавцов больше

В понедельник на российском рынке акций продавцы остались в большинстве. Индекс МосБиржи к вечеру спустился к 3063 пунктам и в ближайшее время может оставаться в пределах 3050-3085 пунктов. Индекс РТС отступил к 1504 пунктам и, если рынок сохранится в неопределенности такой же степени, способен сползать до области поддержек 1490/1495 пунктов.

Нефть все еще под давлением, баррель Brent дешевеет вплоть до $53,70 и имеет потенциал снижения к $53,50.

Это значит, что акции нефтедобывающих компаний на отечественных биржах - в лидерах продаж. Здесь фигурируют бумаги «Роснефти» и «Новатэка». Бумаги «Ростелекома» сегодня демонстрируют устойчивый подъем — по всей видимости, рынок готов к ретесту февральского максимума на уровне 91,37 руб. Если планка будет взята, новой целью восхождения станет область 92,50 руб.

Рубль к вечеру топчется вблизи уровней старта сессии. С одной стороны, интереса к риску мало, и это играет против «россиянина». С другой — нефть под давлением, а дешевеющее сырье — это всегда минус для рубля. Доллар США на этом фоне мог бы легко отправиться к 64,50 руб., но грустно балансирует рядом с 64,12 руб. и может сохраняться в узком диапазоне 64,00-64,45 еще какое-то время. Пара евро/рубль стабильна возле 70,11 руб., краткосрочный торговый диапазон заключен в границы 69,80-70,55.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»