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Альфа-Банк сообщает о выплате купонного дохода

11 февраля 2020

Альфа-Банк выполнил обязательства по выплате процентного дохода по первому купону биржевых облигаций серии 002Р-05 в объеме 316 880 000 рублей.

Параметры выпуска серии 002Р-05 — ISIN: RU000A100PQ8, идентификационный номер: 4В020501326В002Р от 06.08.2019, объем эмиссии — 8 млрд. рублей, дата размещения — 09.08.2019, дата погашения — 11.08.2022. Дата начала первого купонного периода — 09.08.2019, дата окончания — 08.02.2020, текущая ставка купона — 7,90%, периодичность выплаты купона — 2 раза в год.

Купонный доход выплачен в срок и в полном объеме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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