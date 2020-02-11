Комментарии

Альфа-Банк сообщает о выплате купонного дохода Альфа-Банк выполнил обязательства по выплате процентного дохода по первому купону биржевых облигаций серии 002Р-05 в объеме 316 880 000 рублей. Параметры выпуска серии 002Р-05 — ISIN: RU000A100PQ8, идентификационный номер: 4В020501326В002Р от 06.08.2019, объем эмиссии — 8 млрд. рублей, дата размещения — 09.08.2019, дата погашения — 11.08.2022. Дата начала первого купонного периода — 09.08.2019, дата окончания — 08.02.2020, текущая ставка купона — 7,90%, периодичность выплаты купона — 2 раза в год. Купонный доход выплачен в срок и в полном объеме.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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