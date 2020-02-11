ПСБ: Доллар вновь предпримет попытку ухода ниже 64 рублей

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Сегодня перед открытием российского рынка для национальной валюты сложился умеренно позитивный внешний фон. Восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается закрепиться в районе 54 долларов, и разнонаправленная динамика валют развивающихся рынков создают предпосылки для укрепления рубля в начале торгов. В результате доллар, как и днем ранее, на открытии предпримет попытку ухода ниже 64 рублей за единицу американской валюты. Однако вероятность повторения сценария понедельника, когда после утреннего подъема рубль к концу дня растерял большую часть роста, достаточно высока. На рынках сохраняется нервозность, вызванная ситуацией с распространением коронавируса, которая будет оказывать давление на российскую валюту и может привести к волне ослабления рубля. В сложившихся обстоятельствах в ходе сессии ожидаем попыток удержания парой доллар/рубль позиций в диапазоне 63,2 – 64,4 рубля.



Напомним, что по итогам понедельника основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, доллар прибавил символические 0,01%, удержав позиции выше 64 рублей, евро снизился на 0,3%, отступив ниже 70 рублей. При этом в первой половине дня рубль пытался укрепиться к обеим валютам, а доллар в моменте отступал ниже 63,7 рубля.