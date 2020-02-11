ИАЦ «Альпари»: Евро/доллар нацелен на 1,0877

Распродажа в основной валютной паре продолжается. Сейчас EUR/USD стоит у минимумов за 4,5 месяца и имеет массу шансов на скольжение ниже.

К сегодняшнему утру цены на нефть растут в рамках коррекции после затяжного периода падения. Это в чистом виде технический отскок, потому что с точки зрения фундаментального фона для сырья принципиальным образом ничего не изменилось.

Баррель Brent утром торгуется по $54,04, день проведет в пределах $53,50-54,85. Тема с коронавирусом утратила часть эмоционального напряжения, но проще от этого не стала — отношение к риску на площадках так себе, и время от времени это проявляется и в движениях отдельных валют и активов.

Это хорошо видно по паре EUR/USD, которая движется к минимумам от 1 октября 2019 года. Продажи идут безостановочно восьмой день подряд, и пока мало что способно этому эффективно помешать.

В случае пробоя области 1,0900 EUR/USD направится к 1,0877 — «дну» от начала октября. Здесь могут сложиться условия для консолидации на какое-то время, пока рынок не найдет новых катализаторов для направленного движения.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»