ПСБ: Индекс Мосбиржи сможет сегодня удержаться в зоне 3060-3130 пунктов

Сегодня, как мы полагаем, умеренно позитивный настрой на рынках будет преобладать.

В рамках сегодняшних торгов ожидаем движения индекса МосБиржи в диапазоне 3060 – 3130 пунктов.

Индекс Мосбиржи сможет сегодня удержаться в зоне 3060-3130 пунктов и попытаться частично отыграть потери последних дней.

Вчера ОФЗ перешли к консолидации после достижения очередных минимумов по доходности; потенциал дальнейшего роста котировок сохраняется.

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