ИАЦ «Альпари»: Рынок российских акций начнет торги с роста

В понедельник нефтяные цены вновь снизились. На котировки черного золота продолжали давить опасения по поводу снижения спроса из-за коронавируса в Китае. Торги начались с отметки $54,2 за баррель марки Brent. В ночь на понедельник цена подросла до $54,8, но развернулась, и отправилась вниз. Дождавшись американской сессии, цена пробила поддержку на $53,8 и достигла $53,3 – минимального значения с начала января прошлого года. Завершились торги чуть выше, вблизи $53,5. Утром вторника восстановление цены продолжилось, нефть торговалась по $54,2 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $53,6-54,7 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после пробития поддержки на $53,8 расширился до $50,4-56,6. В ночь со вторника на среду выйдет отчет Американского нефтяного института по запасам нефти. Напомним, что неделей ранее они выросли на 4,2 млн баррелей.

Основные западные фондовые рынки закрылись в понедельник разнонаправленно, европейские преимущественно снижались, а американские выросли. Вслед за европейскими площадками снизился и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,82%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился сильнее, на 0,94%. Среди лидеров снижения – «Алроса» и «Роснефть» (по -2,93%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 0,60%. Утром вторника рынки стран АТР росли на 0,6-1,5%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3363 п., на 0,29% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, обновив исторический максимум. Рост азиатских рынков задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться ростом. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3030-3095 пунктов, по индексу РТС — 1490-1520 пунктов. Сегодня «Полюс» опубликует финансовую отчетность по МСФО за прошлый год.

Рубль изменился в понедельник к иностранным валютам по-разному. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 64,1300 руб. (+0,5 коп.). Европейская валюта снизилась до 69,9825 руб. (-17,25 коп.). Такая динамика связана со снижением валютной пары EUR/USD с 1,0940 до 1,0910, минимального значения с начала октября прошлого года. Утренний рост нефтяных котировок окажет поддержку рублю в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,5-64,8 руб., для европейской валюты — 69,3-70,7 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»