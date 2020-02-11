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Курсы валют ЦБ РФ на 11 февраля: 63,9490 руб/доллар США и 69,7684 руб/евро

11 февраля 2020
ЦБ РФ с 12 февраля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,9490 руб.
  • 1 евро - 69,7684 руб.
  • 10 китайских юаней - 91,6542 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1782 р. (0,28%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0542 р. (0,08%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3548 р. (0,39%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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