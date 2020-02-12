ПСБ: Отскок по всем фронтам

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Во вторник российский фондовый рынок смог продемонстрировать восстановление на позитивном внешнем фоне и корпоративных новостях. Поддержку нашим бумагам оказала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться выше 64 долларов и закрепиться над этой отметкой. Также покупкам способствовала ситуация на западных фондовых площадках. Так в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,2%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,3% и 0,5% соответственно. На таком фоне к 18.00 индекс МосБиржи вырос на 1,4%, поднявшись в район 3100 пунктов. Из лидеров выделим рост котировок Газпрома (+4,5%), на фоне проведения дня инвестора в Нью-Йорке, и Сбербанка (+2%). Аутсайдерами торгов выступили бумаги Аэрофлота и ФСК ЕЭС, потерявшие более 0,5%. Отметим, что сегодняшняя позитивная динамика укладывается в рамки коррекции к предыдущему снижению, а говорить о развороте преждевременно. С технической точки зрения сигналом к возобновлению полноценного роста может выступить преодоление сопротивления, расположенного на уровне 3130 пунктов, что станет подтверждением пробоя краткосрочного нисходящего тренда, берущего начало от исторических максимумов и проходящего в районе 3110 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль смог уверенно укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар упал 1,3%, отступив в район 63,3 рубля, евро снизился на 1,2%, до 69,1 рубля. Отметим, что рост спроса на риск, вылившийся в восстановление рынка энергоносителей и укрепление валют развивающихся рынков, смог поддержать рубль. В результате доллар вплотную подошел к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 63,2 рубля. Кроме данной отметки, поддержку американской валюте может оказать краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов года и проходящий в районе 62,9 рубля. До пробоя данного тренда говорить о возобновлении полноценного снижения в американской валюте преждевременно.