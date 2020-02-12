ИАЦ «Альпари»: EURUSD – есть хорошие новости, но не для евро

На сегодняшних торгах американский доллар укрепляется по отношению к основным европейским валютам, за исключением британского фунта стерлингов. Пара EURUSD снижается на 0,14%. Швейцарский франк падает по отношению к доллару на 0,17%. А британский фунт снова дорожает к доллару США, прибавляя 0,13%. Евро сегодня на дневной сессии опустился по отношению к доллару до минимумов начала октября 2019 года, хотя с этих уровней отчаянно пытается расти.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов обсуждать с Великобританией, уже формально из него вышедшей, любые модели будущих торговых отношений. Сегодня же премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что на заседании правительства в четверг произведёт в кабинете министров некие «перестановки» в связи с уже случившимся «Брекзитом».

Вышедшие сегодня данные по ВВП Великобритании за 4 квартал 2019 года и 2019 год оказались достаточно оптимистичными. Британский ВВП в 2019 году вырос на 1,4%, превысив темпы роста в 2018 году, составлявшие только 1,3%. В 4 квартале ВВП Соединённого Королевства вырос на 1,1% в годовом исчислении, превзойдя не только темпы роста 3 квартала, но и ожидания аналитиков, предсказывавших, что рост в 4 квартале не превысит 0,8% в годовом исчислении. В квартальном исчислении ВВП показал нулевой рост к 3 кварталу, что было ожидаемо.

Новостной фон, похоже, сегодня в пользу Великобритании и британского фунта, но не еврозоны и евро. Сегодня вечером ожидается выступление главы Европейского Центробанка Кристин Лагард, и, может быть, это выступление поможет евро укрепить свои позиции. По нашему прогнозу, сегодня единая европейская валюта до конца торгового дня останется в интервале 1,088-1,09 долл.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»