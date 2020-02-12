«Фридом Финанс»: В ближайшие дни нефть ляжет в боковик

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Индекс «Мосбиржи» растет на 0,6% при поддержке нефти (+1,7%) и возврата интереса инвесторов к дивидендным бумагам. Рубль укрепляется в пределах 0,4%.

Наибольший интерес инвесторы сегодня проявляют к бумагам «Сургутнефтгаза» (+2,9%). Однако в целом картина в нефтяной отрасли смешанная. Так, рынок охотно скупает бумаги «Татнефти» (+1,3%), но продает «Лукойл» (-0,5%). Ранее был опубликован обзор «ВТБ Капитала», где

в сторону понижения пересмотрены рекомендации по большинству нефтяных компаний. По нашей оценке, «Сургутнефтегаз» сейчас недооценен рынком на 37%, «Татнефть» — на 10%, а «Лукойл» находится на справедливых уровнях. В последней бумаге долгосрочного роста мы не увидим. Весьма вероятно усиление коррекции на этой неделе.



На позитиве сегодня ММК (+1,7%), который в прошлом году на треть увеличила поставки для стали для трубопроводов. Ожидаем долгосрочного ралли в этих бумагах до 63 руб. (+40% от текущих уровней). Краткосрочная цель по акции — 47-50 руб. (до +11% к текущей цене).



X5 Retail Group возобновила рост после серии коррекций (+1,4% за сегодняшний день в расписках). Сейчас бумага торгуется на 6% ниже уровней сентября. Мы считаем, что акция на данный момент остается перекупленной. Рассчитываем на дальнейшее снижение в зону 2050-2100.



Возглавляет список аутсайдеров ФСК (-2%). Бумаги рухнули после того, как новый куратор ТЭК в правительстве Юрий Борисов раскритиковал предложение компании о повышении тарифов для крупных потребителей. Считаем, что на данный момент бумага справедливо оценена рынком, и не ждем ее позитивной динамики на горизонте до года.



«Аэрофлот» (-0,7%) тоже сегодня в минусе на фоне сообщений об отмене двух рейсов cуперджетов. По нашему мнению, текущая конъюнктура в целом благоприятна для «Аэрофлота», но рынок уже заложил весь позитив в цену. Бумага фундаментально стоит своих денег. Ожидаем серию коррекций до 115-110 рублей.



Волатильность на сырьевых площадках повышена. Нефт Brent прибавляет 50 центов, торгуясь выше $54 за баррель. По нашему мнению, в ближайшие дни нефть ляжет в боковик, поэтому не покажет яркой динамики и индекс Мосбиржи. Краткосрочный диапазон для него: 3050-3100. Рубль ожидаемо укрепляется. Пара USD/RUB опустилась до 63,8, EUR/EUB — до 69,7. Полагаем, что до конца дня ниже 63,6 и 69,6 эти пары не уйдут.