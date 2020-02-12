ИАЦ «Альпари»: Государство решилось «оформить отношения» со «Сбербанком»

На сегодняшних биржевых торгах обыкновенные акции «Сбербанка» дорожают на 2,47%, а привилегированные – на 3,7%, обгоняя рост индекса МосБиржи. Причиной роста стала новость о том, что государство намерено выкупить у Банка России контрольный пакет акций крупнейшего российского банка. Напомним, что ЦБ РФ владеет пакетом в 50% голосующих акций «Сбербанка» плюс одна акция, ещё около 2% акций «Сбербанка» принадлежит российским юрлицам, остальные акции находятся в свободном обращении. Минфин РФ совместно с ЦБ РФ разработали законопроект, разрешающий правительству выкупить у Центробанка контрольный пакет акций «Сбербанка» по рыночной стоимости за счёт средств Фонда национального благосостояния. То есть если раньше «Сбербанк» считался «фактически государственным» банком, то после выкупа правительством контрольного пакета будет ещё и юридически государственным.

Если бы покупка состоялась прямо сегодня, то за контрольный пакет правительство заплатило бы 2,785 трлн руб., исходя из объема приобретаемого пакета и рыночной капитализации «Сбербанка» в 5,57 трлн руб. Для приобретения контроля над «Сбербанком» власти выбрали удобный момент: во-первых, новому правительству нужно начинать деятельность с ярких и эффектных, возможно даже, популистских шагов, и фактическая мягкая национализация крупнейшего российского банка – очень хороший шаг, и с точки зрения политических технологий, и с экономической точки зрения. Ведь теперь «Сбербанк» будет делиться частью прибыли в виде дивидендов не с Центробанком, а с госбюджетом напрямую.

Напомним, что по итогам 2018 года «Сбербанк» направил на дивиденды 43,5% чистой прибыли по МСФО или 361,39 млрд руб.; соответственно, его контролирующий акционер получил в виде дивидендов доход почти в 181 млрд руб. Мы ожидаем, что по итогам 2019 года чистая прибыль «Сбербанка» составил около 940 млрд руб., то есть если «Сбербанк» по итогам 2019 года сохранит такой же коэффициент дивидендных выплат, то на дивиденды по итогам года будет направлено примерно 409 млрд руб.

Для российского фондового рынка выкуп государством контрольного пакета «Сбербанка» – положительная новость, даже несмотря на то, что инвесторы, особенно иностранные, критически относятся к новостям о национализации. Но в данной истории рынок вдохновляет на рост сам факт покупки акций «Сбербанка» по рыночной стоимости и то, что сделка будет прозрачной. Кроме того, российскому бюджету совсем не помешают и даже окажутся весьма кстати дополнительные доходы на фоне падающих цен на нефть. В прошлом году и ранее, после кризиса 2014-2016 гг., дивиденды «Сбербанка» перечислялись в бюджет, но в ЦБ РФ до сих пор рассматривали такую ситуацию как временную меру по поддержке бюджетных доходов. Мы считаем, что в этой новости на сегодняшний день есть только два неопределённых фактора: первый – сроки закрытия сделки и второй – что будет с привилегированными акциями «Сбербанка».

В принципе, с «префами» по завершении сделки ничего не должно произойти, хотя, на наш взгляд, было бы неплохо, если бы государство выкупило «префы» у миноритарных акционеров с хорошим коэффициентом, превышающим рыночную цену. Доля государства в капитале бы увеличилась, что не повлияло бы отрицательно на операционные результаты банка.

Наша целевая цена по обыкновенным акциям «Сбербанка» составляет 270 руб. за акцию в годовом горизонте. Рекомендуем пока «держать» эти бумаги и не исключаем пересмотра целевой цены в сторону повышения.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»